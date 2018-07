Leão descarta poupar titulares do São Paulo no domingo

SÃO PAULO - O São Paulo ficou mais perto da classificação para a final da Copa do Brasil após vencer o Coritiba por 1 a 0, quinta-feira, no Estádio do Morumbi, mas a equipe não esquece o Campeonato Brasileiro. Após o importante triunfo, o técnico Emerson Leão adiantou que não pretende poupar os titulares no jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, também no Morumbi, também pela quinta rodada do torneio nacional.

Para o duelo, o São Paulo só não vai contar com o volante Denilson, que cumprirá suspensão automática. "Tiro do treino, mas não tiro do jogo. Precisamos ganhar e o Atlético está em lua de mel, temos de estragar isso. A única maneira é tê-los todos dentro de campo", disse Leão.

Após quatro rodadas, o São Paulo está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com seis pontos, quatro a menos do que o adversário de domingo, que é o vice-líder. Por isso, o time não pode tropeçar em casa, ou ficará muito distante do Atlético-MG e da luta pelo título.

Depois, o time voltará a se concentrar na Copa do Brasil, já que na próxima quarta-feira vai enfrentar o Coritiba no Estádio Couto Pereira. Para o atacante Luis Fabiano, o time conseguiu uma vantagem fundamental no primeiro duelo ao vencer por 1 a 0.

"Ótimo resultado, até porque não sofrer gol em casa é fundamental. Ganhamos por 1 a 0 e agora é ir para Curitiba e jogar de igual para igual. Não adianta defender o resultado, tem de buscar o gol na casa do adversário também", comentou.

A opinião foi compartilhada pelo goleiro Denis, otimista com a possibilidade do São Paulo avançar para a decisão da Copa do Brasil. "Não é uma vantagem muito grande, mas fizemos o nosso papel em casa de não sofrer gols. Agora temos de focar no jogo de lá. Sabemos que não será fácil, mas o fato de não sofrer gols no Morumbi poderá nos ajudar muito", afirmou.