Leão destaca 'alegria' no São Paulo e Willian festeja artilharia do Paulistão

SÃO PAULO - Depois de cair por 1 a 0 no clássico contra o Corinthians, no último domingo, no Pacaembu, o São Paulo reagiu de forma positiva ao bater o Paulista por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, no Morumbi, na abertura da oitava rodada do Paulistão. E, após a vitória, o técnico Emerson Leão destacou que a descontração dos jogadores antes do confronto foi determinante para o resultado que deixou a equipe são-paulina na vice-liderança provisória da competição estadual.

"A alegria no vestiário, a comunicação no túnel... só poderia ter dado coisa boa no jogo", enfatizou o comandante, que ao mesmo tempo apontou que o São Paulo poderia ter goleado e evitado as expulsões do atacante Willian, autor dos três gols do time, e do zagueiro Paulo Miranda, assim como sofrido menos no segundo tempo.

"Poderíamos ter feito 5 a 0, não fizemos. Chutamos mais bola no primeiro tempo do que quase no campeonato todo. No segunda etapa foi outra coisa. O Paulista perdeu um pênalti, preocupou muita coisa. A instabilidade gerou todos estes problemas em campo", concluiu o treinador, se referindo também ao fato de que o time de Jundiaí ainda desperdiçou um pênalti no confronto.

Willian, por sua vez, não deixou de lamentar a sua expulsão, mas comemorou o fato de mais uma vez ter aproveitado bem o espaço aberto na equipe pela ausência de Luis Fabiano, que se recupera de um estiramento na coxa direita. Com os três gols desta quinta, ele ficou empatado com Hernane, do Mogi Mirim, na artilharia do Campeonato Paulista, com sete bolas na rede cada um.

"Estou tranquilo e fazendo um bom trabalho. Já são sete gols e espero continuar assim, sempre ajudando o São Paulo. Todo mundo sabe que o Luis (Fabiano) é o titular, mas estou procurando ajudar o time", destacou.

O atacante, porém, já é desfalque certo do time de Leão no jogo da próxima quarta-feira, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela nona rodada do torneio estadual. O duelo poderá marcar a volta de Luis Fabiano, que será reavaliado pelo departamento médico para saber se poderá retornar à equipe.

Outro desfalque certo é o zagueiro Paulo Miranda, que também cumprirá suspensão. Leão, entretanto, terá a volta do volante Wellington, que não encarou o Paulista por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, e também do zagueiro João Filipe, expulso no clássico com os corintianos. Já o volante Fabrício, recuperado de uma tendinite no tornozelo esquerdo, poderá ser outra novidade na escalação na próxima quarta.