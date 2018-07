Leão destaca 'vontade' do São Paulo após goleada em estreia

SÃO PAULO - Último técnico a ser campeão paulista pelo São Paulo, em 2005, Emerson Leão iniciou a sua trajetória nesta edição do torneio estadual com goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, no Morumbi. O resultado deixou o treinador muito satisfeito e fez ele exaltar a "vontade" exibida pelos seus jogadores dentro de campo.

"O (placar de) 4 a 0 traduziu a vontade deles. Quando jogador quer as coisas ele consegue. A equipe foi bem. Quando isso acontece possibilita ao treinador fazer algumas mudanças de ordem tática", ressaltou o comandante, para depois lembrar que ainda não utilizou a força total que tem à disposição - os reforços Fabrício, Jadson e Paulo Miranda ainda não disputaram a primeira partida pelo clube.

"Hoje (domingo) o time mostrou um bom futebol. Tem muita gente para estrear ainda, gente correndo atrás e querendo um lugar no time. Não podemos ter só 11 titulares", acrescentou o comandante.

Já o meia Cícero, que fez um dos gols da equipe neste domingo, seguiu a mesma linha de discurso do treinador. "Fizemos por onde. Quem torna o jogo fácil somos nós jogadores. Fico feliz pelo futebol que a equipe demonstrou hoje", ressaltou.