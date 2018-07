Leão escala Casemiro no lugar de Wellington em coletivo

O técnico Emerson Leão comandou na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o último coletivo de preparação do São Paulo para o confronto desta quinta, contra o Comercial, às 21h50, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. E o treinador promoveu a entrada do volante Casemiro no lugar de Wellington, que está pendurado com dois cartões amarelos e será poupado visando o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu.

Casemiro foi escalado em um meio-campo que também contou com Maicon, Cícero e Jadson, este último que nesta quinta jogará pela primeira vez no Morumbi com a camisa são-paulina. Já o ataque voltará a contar com o meia Lucas adiantado ao lado de Willian José, substituto do lesionado Luis Fabiano.

Outra novidade na equipe titular em relação ao time que venceu a Ponte Preta por 3 a 1, no último domingo, em Campinas, será a entrada do zagueiro João Filipe no lugar do lateral-direito Piris, vetado do duelo desta quinta por estar com um edema na coxa esquerda. Improvisado no setor, o defensor já havia treinado como titular nesta posição na última terça.

Já o atacante Osvaldo, recém-contratado junto ao Ceará, deverá fazer a sua estreia com a camisa são-paulina nesta quinta-feira, mas irá iniciar o duelo como opção no banco de reservas e tem boa chance de entrar na equipe durante o segundo tempo.

Desta forma, o São Paulo deverá ter diante do Comercial a seguinte formação titular: Denis; João Filipe, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Casemiro, Cícero, Maicon e Jadson; Lucas e Willian José. A presença de Casemiro como titular, porém, não está totalmente certa, pois Denilson havia treinado no lugar de Wellington na última terça.