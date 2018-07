Leão escala São Paulo com 3 volantes antes de clássico com Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de mandar a campo um São Paulo com três atacantes no jogo contra o América-MG, no último sábado, no Morumbi, Emerson Leão parece estar disposto a adotar um esquema mais cauteloso no clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico testou um time com três volantes e apenas Dagoberto e Luís Fabiano mais adiantados no ataque em coletivo realizado na manhã desta quarta, no CT da Barra Funda.

Wellington, Jean e Denilson formaram o trio de volantes, enquanto o atacante Fernandinho acabou perdendo o seu lugar no time. Já Marlos, escalado como meia, herdou a vaga deixada pelo atacante Lucas, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o América-MG e cumprirá suspensão no domingo.

Outra novidade no time titular nesta manhã de quarta foi a volta do zagueiro João Filipe, que desfalcou o time nas últimas três partidas por estar lesionado. Recuperado de uma contusão no pé direito, ele entrou no lugar de Xandão, outro que cumprirá suspensão depois de ter sido expulso na rodada passada da competição nacional.

Bruno Uvini e Luiz Eduardo apareciam como outras opções para o setor defensivo, mas João Filipe deverá ser escalado ao lado de Rhodolfo, devido ao bom entrosamento desta dupla. Wellington e Denilson, por sua vez, voltam ao time titular depois de terem cumprido suspensão no último sábado.

Com isso, o São Paulo pode ir a campo no domingo com a seguinte formação: Rogério Ceni; Piris, Rhodolfo, João Filipe e Juan; Wellington, Jean, Denilson e Marlos; Dagoberto e Luís Fabiano. Durante a atividade desta quarta, porém, Cícero chegou a ser testado como meia ao lado de Wellington e Denilson no meio-campo, enquanto Fernandinho formou trio ofensivo com Luís Fabiano e Dagoberto em parte do coletivo.