Leão exalta liderança, mas contém euforia no São Paulo Depois de completar dez jogos de invencibilidade no São Paulo, feito obtido com uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na noite do último domingo, fora de casa, o técnico Emerson Leão exaltou o fato de o seu time ter assumido a liderança do Campeonato Paulista. O resultado deixou o time com 34 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que está em segundo lugar por possuir saldo de gols inferior.