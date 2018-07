Leão faz reunião com jogadores na reapresentação do São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo não consegue engrenar e Leão resolveu ter mais uma conversa com o elenco tricolor. Nesta terça-feira, na reapresentação do grupo após derrota para o Bahia por 4 a 3, de virada, em Salvador, o treinamento começou com 35 minutos de atraso porque o treinador teve uma reunião com os jogadores.

A situação do clube no Campeonato Brasileiro se complica a cada rodada. O treinador ainda não ganhou desde que assumiu o time, na derrota para o Libertad (2 a 0, no dia 26 de outubro), fora de casa, quando o time foi eliminado da Copa Sul-Americana. A equipe não vence há nove jogos, se afastou do G-4 da Série A e as chances de conseguir uma vaga na Taça Libertadores estão diminuindo.

Depois da reunião, houve apenas um treino físico. O volante Casemiro, que se recupera de um estiramento na coxa direita, apenas correu em volta do gramado, mas deve ficar à disposição do técnico para o confronto com o Avaí, sábado, no Morumbi.