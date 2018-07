Leão ironiza críticas e exibe confiança no São Paulo

SÃO PAULO - Embora o São Paulo esteja embalado por duas vitórias seguidas, sendo a última por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, Emerson Leão deixou o habitual bom humor de lado e adotou tom irônico ao projetar, nesta terça-feira, as chances de o time se classificar para a final da Copa do Brasil. O duelo de volta da semifinal será nesta quarta, às 21h50, diante do Coritiba, no Estádio Couro Pereira. O treinador resolveu ironizar ao comentar críticas feita à postura tática e à atuação da equipe no triunfo por 1 a 0 no confronto de ida, na última quinta, na capital paulista.

"Se aquela desorganização (tática) foi suficiente na ida, quero repeti-la agora. Vocês (jornalistas) esquecem que jogamos diante de uma outra necessidade. Todo mundo esquece que do outro lado existe um time bem treinado e tão esperançoso quanto o nosso", afirmou o treinador, que também deixou em segundo plano as estatísticas que cercam este confronto eliminatório e qualquer favoritismo apontado para um ou outro clube no mata-mata.

"Os números favorecem a todos, nosso retrospecto também é muito bom, o mais importante é quem chega na final", enfatizou Leão, prometendo também que o São Paulo exibirá uma postura corajosa em Curitiba, embora possua a vantagem de poder empatar para ir à decisão.

"Quando jogamos aqui (no Morumbi), vocês (jornalistas) disseram que o importante é marcar ao menos um gol e não tomar, foi o que fizemos. Lá nós iremos jogar pela vitória, mas é claro que, se não der, aí vamos pensar em outras alternativas", projetou.

Já ao ser questionado se está ansioso para o duelo desta quarta, Leão admitiu certo nervosismo, mas assegurou estar pronto para levar o São Paulo para a final da Copa do Brasil. "Não conheço nenhum treinador que esteja tranquilo às vésperas de uma decisão, mas isso não tira sua confiança", enfatizou.