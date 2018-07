Leão minimiza chance do São Paulo assumir liderança

"Podemos passar de segundo para primeiro nesta rodada, mas temos de tomar cuidado para não cair na tabela. Nossas pretensões nesta primeira fase é terminar entre os quatro primeiros, de preferência, é claro, na liderança", ressaltou o comandante são-paulino.

Com 31 pontos, o São Paulo ocupa o segundo lugar do Campeonato Paulista e entrará em campo sabendo se poderá assumir a liderança do torneio. Para isso, torcerá por um empate no clássico entre Palmeiras, que lidera a competição, com 32 pontos, e Corinthians, que ocupa o terceiro lugar, com 31 pontos. Um triunfo corintiano também pode ajudar o São Paulo, que possui vantagem no saldo de gols em relação ao rival: 15 a 10.

Para o duelo com o Mirassol, o time deverá contar com Luis Fabiano. Nesta sexta-feira, o atacante causou preocupação ao não treinar por conta de dores na coxa esquerda, mas Leão minimizou o problema. Assim, o São Paulo deve entrar em campo com: Denis; Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro, Cícero e Jadson; Lucas e Luis Fabiano.