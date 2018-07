Leão minimiza discussão entre Marlos e Casemiro em treino

SÃO PAULO - A discussão entre Marlos e Casemiro durante o treino da manhã desta sexta-feira, que terminou com o meia sendo afastado momentaneamente das atividades, acabou dentro da campo, garante Leão. O treinador do São Paulo considerou normal a troca de xingamentos e disse que tudo foi resolvido na hora. "Eles tiveram um desentendimento momentâneo, o que acontece nos melhores lares, mas eles conversaram e está tudo bem. O Marlos saiu para esfriar a cabeça e agora está tudo tranquilo", disse o técnico, que no intervalo do treinamento chamou os dois para uma conversa rápida.

A discussão entre os dois reservas são-paulinos ocorreu após uma lance normal de treino. Casemiro tinha a posse de bola num contra-ataque e Marlos, livre, pediu o passe. O volante, porém, preferiu tentar encobrir Rogério Ceni com um toque de categoria e o chute saiu torto. Na sequência, Marlos xingou o companheiro, que retrucou com palavrões. "Acho válido este tipo de discussão, apenas atitudes mais extremas que eu não posso permitir", disse Leão, que sorriu e mostrou tranquilidade após o incidente. "Para mim já está resolvido, eles que saíram um pouco rabugentos."

Marlos e Casemiro tiveram muitas chances entre os titulares durante a temporada, mas acabam o ano bastante desprestigiados. Com a ausência de Carlinhos Paraíba (machucado) e Lucas (suspenso) no clássico de domingo, com o Palmeiras, no Pacaembu, os dois seriam candidatos naturais às vagas, mas nem sequer foram cogitados por Leão durante os treinamentos da semana.