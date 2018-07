Leão mostra vídeo de 1h30 de erros a são-paulinos A derrota para o Bahia, de virada, por 4 a 3, no sábado passado, está custando caro para o elenco do São Paulo. Nesta quarta-feira, os jogadores ficaram 1h30 na sala de vídeo do CT da Barra Funda para assistirem ao vídeo com os erros deles no jogo em Pituaçu, quando o time paulista vencia por 3 a 1, tinha o domínio do jogo, e permitiu a virada. Emerson Leão criticou bastante a atuação do time na ocasião e voltou a repetir as críticas internamente nesta quarta.