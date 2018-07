Leão muda o Goiás para tentar a reabilitação em casa

Leão mudou o esquema tático e a escalação do Goiás para a partida deste domingo contra o Internacional, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O time alviverde vem de derrota para o Guarani por 1 a 0 na estreia. Insatisfeito com a produção da equipe naquela ocasião, o treinador testará novidades no confronto contra os colorados. O goleiro Fábio, recém-contratado da Portuguesa, entra no lugar de Rodrigo Calaça. Marcão substituirá o lateral-direito Douglas, enquanto que o volante Wendel entra no meio de campo.

Leão também escalou Wellington Saci no lugar de Jadilson, na lateral esquerda, o volante Hugo no lugar de Romerito e o volante Rithelly na vaga deixada pelo atacante Daniel Lovinho. O Goiás jogará com três zagueiros. O objetivo, segundo o treinador, é dar mais consistência ao setor defensivo.