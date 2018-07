Leão não confirma Fabrício, mas diz querer escalá-lo

O técnico Emerson Leão foi misterioso nesta terça-feira ao comentar a situação do volante Fabrício, que treinou normalmente nesta manhã no CT da Barra Funda e tem chance de fazer o seu retorno ao time no jogo desta quinta, contra o Catanduvense, às 19h30, em Barueri, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador, que não atua desde o dia 22 de fevereiro, quando sofreu uma contratura na panturrilha direita, e o treinador só pretende definir a escalação ou não do atleta no treinamento desta quarta.

"Eu não posso ter um atleta que digam que está apto para jogar e ele não tem condições de começar jogando. Se depois que ele estiver em campo para substituir quem estava jogando e entrar mais ou menos, fico com menos e ainda queimo uma substituição. Não posso pensar dessa forma", afirmou Leão, para depois revelar que tem a intenção de escalar o jogador entre os titulares.

"Dependo de conversa particular com ele (Fabrício), com o doutor (José Sanchez) e do que acontecer durante o treinamento. Minha intenção particular é levá-lo para a partida", completou o comandante.

Já ao falar sobre Luis Fabiano, que desfalcou o São Paulo no último domingo, contra o Mirassol, por conta de um edema na coxa esquerda, o treinador mostrou bom humor. "Com relação ao Fabiano, eu não tenho sentido os médicos muito ao meu lado não (risos)", disse o técnico, para depois enfatizar que não pode forçar a escalação do atacante, que vem convivendo com seguidas lesões desde quando retornou ao time do Morumbi.

"É preciso ter bom senso. Não é mais um jovem, mas é artilheiro, goleador e precisa estar dentro do campo. Para isso temos que reduzir a carga de treinamentos e isso temos feito. Se contra o Mirassol fosse uma final, ele teria jogado. Mas teremos várias finais pela frente e quero tê-lo em campo, até porque ele fez algumas apostas de objetivos a conquistar. Ele será sempre o goleador que a gente espera", ressaltou.