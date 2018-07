Leão pode poupar volante Casemiro contra o Bragantino Pensando no clássico contra o Palmeiras, no domingo, em Presidente Prudente, o técnico Emerson Leão pode promover mudanças na equipe do São Paulo que enfrenta o Bragantino, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com a estreia de Fabrício, o treinador pode aproveitar para poupar Casemiro.