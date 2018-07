Leão projeta estreia da zaga titular contra o Guarani Lesionados, Rhodolfo e Paulo Miranda ainda não atuaram juntos, não participaram do coletivo desta terça-feira, mas, mesmo assim, podem reforçar o São Paulo diante do Guarani, nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Pelo menos é o que indicou o técnico Emerson Leão, que confia na recuperação física dos jogadores.