Leão promete escalar São Paulo com até 4 atacantes

Embora tenha adotado o esquema tático com três zagueiros em alguns jogos de 2011, o comandante disse que existe a possibilidade de escalar um time com até quatro atacantes. "Não terminamos o ano passado com três zagueiros e não vamos começar este ano assim. A prioridade será o futebol ofensivo. E pretendo jogar com três ou quatro jogadores na frente, mais os laterais", avisou.

Para colocar o seu plano ofensivo em prática, Leão afirmou que espera definir o quanto antes o elenco de jogadores do São Paulo para a temporada de 2012. Ele enfatizou que pretende fechar o seu grupo de atletas antes do início do Campeonato Paulista, no qual o time estreia no próximo dia 22, contra o Botafogo, no Morumbi.

"Na realidade o grupo ainda não está definido. Tem muitos clubes interessados em nossos atletas e alguns mais devem sair para outros chegarem", revelou o treinador, que conta com um elenco de 33 jogadores no momento. "Não podemos fazer experiências durante o campeonato. Seria melhor se pudéssemos fazer os testes agora, antes do início das competições", acrescentou.

Em 2012, além de disputar o Paulistão, o São Paulo jogará a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, depois de, pelo segundo ano seguido, ter fracassado na tentativa de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América.