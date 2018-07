Leão quer contratar goleiro se Rogério Ceni passar por cirurgia

SÃO PAULO - Com uma lesão em um ligamento do ombro direito, Rogério Ceni corre risco de passar por uma cirurgia, o que o deixaria pelo menos seis meses sem jogar. A definição sobre a realização da operação acontecerá ainda nesta semana, em reunião entre o próprio jogador e os médicos do São Paulo. Mas o técnico Emerson Leão já avisou que o clube precisará contratar outro goleiro se o titular for mesmo operado.

A recomendação médica é de que Rogério Ceni passe pela cirurgia, mas o goleiro ainda reluta em aceitar tal procedimento, ao apostar que pode se recuperar sem precisar ser operado. "No nosso entendimento, ela precisará passar por um tratamento cirúrgico. Mas ele tem a impressão de que pode ficar bom sem ser operado. Vai chegar um momento em que teremos de definir", afirmou o médico do São Paulo, José Sanchez.

Apesar de Rogério Ceni ter completado 39 anos no domingo e de ter contrato com o São Paulo apenas até o final desta temporada, José Sanchez garante que uma eventual cirurgia no ombro não vai provocar o fim da carreira do ídolo são-paulino. "Ele vai fazer (a operação), se for preciso, e vai voltar", afirmou o médico.

Mas, mesmo com a cirurgia ainda indefinida, Leão já se prepara para perder Rogério Ceni. Tanto que, após a vitória sobre o Botafogo por 4 a 0, domingo, na estreia no Paulistão, o treinador alertou para a necessidade de contratar um outro goleiro caso o titular seja mesmo operado. A diretoria, no entanto, não parece disposta a investir na posição. "O Denis será titular e temos outros dois para a reserva (Léo e Leonardo)", disse João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do clube.