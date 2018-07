Leão reconhece 'momento desagradável' no São Paulo

SÃO PAULO - Após ser vaiado pela torcida na noite de sábado, o técnico Emerson Leão admitiu a queda de rendimento do São Paulo e o "momento desagradável" vivido pelo clube. A derrota para a Portuguesa por 1 a 0, no Canindé, se seguiu à eliminação na Copa do Brasil, diante do Coritiba, na quarta-feira.

"Algumas coisas não estão dando certo, deixaram de acontecer. Caímos de rendimento. Não estou preocupado com aquilo que passou, estou preocupado com o futuro. Ninguém faz sucesso sem vitória", comentou Leão.

Para o treinador, o time agora precisa descobrir o motivo desta queda de produtividade. "O time passa por um momento desagradável. São pequenas derrotas no ano, mas grandiosas. Temos de saber a profundidade disso. Não estamos aqui para correr da realidade que estamos vivendo", afirmou.

Titular no sábado, ocupando a vaga do suspenso Luis Fabiano, o atacante Willian José atribuiu a derrota à decepcionante eliminação de quarta. "A derrota na Copa do Brasil nos deixou abatidos. Temos de colocar a cabeça no lugar e pensar na frente. Vamos trabalhar para ficar na parte de cima da tabela", cobrou.