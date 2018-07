Leão sinaliza estreia de Fabrício no São Paulo na quarta

SÃO PAULO - Contratado no fim do ano passado para esta temporada, o volante Fabrício deve finalmente fazer sua estreia pelo São Paulo diante do Bragantino, na próxima quarta-feira. Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, ele já vinha treinando com seus companheiros, mas dependia da evolução de seu condicionamento físico.

Nesta sexta-feira, o técnico Emerson Leão afirmou que o volante deverá ter condições de entrar em campo na quarta, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela nona rodada do Campeonato Paulista. "O Fabrício está treinando com o grupo. Ele achou que poderia voltar já depois do carnaval e está entregue ao nosso departamento. Acho que terá condições", afirmou.

Fabrício participou normalmente do treino do São Paulo nesta sexta-feira, ao lado dos jogadores que não atuaram ou participaram pouco da vitória por 3 a 1 sobre o Paulista, na última quinta-feira. Após cumprirem suspensão, o zagueiro João Filipe e o volante Wellington também treinaram e devem voltar à equipe.

No entanto, Leão ainda não sabe se poderá contar com Piris e Luis Fabiano. O lateral paraguaio se recupera de um problema na perna esquerda e pode voltar a campo na próxima quarta. Já o atacante ainda precisa de "mais cuidado", como apontou Leão.

O pensamento do treinador, no entanto, é no clássico diante do Palmeiras, no próximo dia 26, em Presidente Prudente. "O Piris está em reta final (de recuperação) já. E o Luis Fabiano precisa um pouco mais de cuidado para que ele possa jogar no fim de semana", declarou.