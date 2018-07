Leão testa Cícero no São Paulo em novo coletivo

SÃO PAULO - O técnico Emerson Leão comandou na manhã deste domingo, 15, no CT de Cotia, o segundo coletivo do São Paulo na temporada e realizou duas alterações na equipe titular em relação ao time que treinou no sábado. A principal delas foi a entrada de Cícero no lugar do recém-contratado Maicon.

A outra mudança aconteceu por ordem médica. O goleiro Rogério Ceni acordou com dores no ombro direito e realizou tratamento no Reffis. Assim, foi substituído por Denis. Os titulares do São Paulo treinaram com: Denis; Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortês; Wellington, Denilson, Cícero e Lucas; Luis Fabiano e Fernandinho.

Já os reservas trabalharam com: Léo; Luiz Eduardo, Bruno Uvini, Edson Silva e Juan; Casemiro, Cléber Santana, Henrique Miranda e Maicon; Rafinha e William José. A atividade foi vencida pelos titulares por 3 a 2. Fernandinho, Luis Fabiano e Cícero marcaram para a equipe principal, enquanto Edson Silva e William José fizeram os gols dos suplentes.

Em preparação para a temporada 2012, o São Paulo começa a pensar na estreia no Campeonato Paulista. Em 22 de janeiro, o time vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi, em duelo válido pela primeira rodada do estadual.