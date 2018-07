Leão testa Luiz Eduardo e Denilson no São Paulo SÃO PAULO - O técnico Emerson Leão comandou nesta terça-feira um coletivo no CT da Barra Funda e mostrou que o volante Denilson e o zagueiro Luiz Eduardo devem ser as novidades da equipe na partida contra o Paulista, quinta-feira, no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada do campeonato estadual. Os dois jogadores trabalharam entre os titulares, já que Leão perdeu dois jogadores por suspensão no clássico contra o Corinthians, disputado no último domingo. O volante Wellington recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro João Filipe foi expulso na derrota por 1 a 0.