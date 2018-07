Leão veta Luis Fabiano para clássico do São Paulo com o Palmeiras

SÃO PAULO - A expectativa para Luis Fabiano retornar ao time no clássico de domingo era grande por parte da torcida, mas na manhã desta terça-feirar Leão deixou claro que não conta com o atacante para enfrentar o Palmeiras. “Sinceramente, não tenho esperanças. Ele treinou com bola, mas ainda sente dor. O Luis Fabiano vai ter de passar por um processo de autorrecuperação no São Paulo. Não sei se daria tempo de jogar domingo.”

O atacante não joga desde o dia 28 de janeiro, quando sofreu estiramento na coxa direita durante partida contra o São Caetano. Fabuloso inicia a quarta semana de recuperação da lesão. A previsão inicial era de que em duas semanas ele já tivesse chance de atuar, mas o prazo foi se estendendo e os médicos resolveram não estipular uma nova data.

O treinador quer o atacante em condição de fazer todos movimentos de uma partida, e não 95%.

"Ele se sente bem correndo, mas quando força a abertura das pernas se queixa de dor e desconforto. Isso é o suficiente para não treinar com o grupo”, explicou o médico José Sanchez. Luis Fabiano tentou semana passada fazer uma atividade no campo, mas sentiu dor e voltou ao trabalho no Reffis.