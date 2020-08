Lecce perde em casa para o Parma e é rebaixado para a segunda divisão na Itália

O terceiro time rebaixado para a segunda divisão foi o único atrativo dos cinco jogos deste domingo que fecharam a 38ª e última rodada do Campeonato Italiano. E a vaga ficou para o Lecce, derrotado em casa para o Parma por 4 a 3. Já o Genoa, como mandante, não teve problemas para marcar 3 a 0 e superar o Verona (nono colocado, com 49 pontos).

Com esse resultados, o Lecce,com 35 pontos, se juntou a Brescia e SPAL para disputar a segunda divisão da Itália na temporada 2020/2021. O Genoa acabou com 39 pontos, em 17º lugar, um ponto atrás do Torino, que ficou no empate, por 1 a 1, com o Bologna (12º colocado, com 47 pontos).

A Fiorentina impôs a 28ª derrota para o SPAL na competição, ao marcar, 3 a 1, fora de casa. O time de Florença alcançou a décima posição (49 pontos), enquanto o lanterna somou apenas 20 pontos no campeonato.

O Sassuolo, dono de boa campanha, terminou em oitavo lugar, apesar da derrota, por 1 a 0, para a visitante Udinese, detentora de 45 pontos, em 13º lugar.