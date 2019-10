Lecce x Juventus: como ver o jogo pelo Italiano

Líder do Campeonato Italiano com 22 pontos depois de oito rodadas, a Juventus enfrenta o Lecce neste sábado, às 10h (horário de Brasília), no estádio Via del Mare, em Lecce.

Lecce x Juventus terá transmissão ao vivo pelo DAZN.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Italiano

Lecce é o 16.º colocado e luta para se afastar da zona do rebaixamento. O time tem apenas sete pontos. Enquanto isso, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, lidera o Italiano com 22 pontos.

Na última terça-feira, a Juventus venceu o Lokomotiv de virada por 2 a 1 com dois gols do argentino Paulo Dybala, pela terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. A equipe de Turim manteve sua invencibilidade nesta temporada, com nove vitórias e dois empates em 11 partidas somando todas as competições.

Últimos jogos da Juventus

Juventus 2 x 1 Lokomotiv Moscou (Liga dos Campeões)

Juventus 2 x 1 Bologna (Italiano)

Inter 1 x 2 Juventus (Italiano)

Juventus 3 x 0 Leverkusen (Liga dos Campeões)

Juventus 2 x 0 SPAL (Italiano)

Brescia 1 x 2 Juventus (Italiano)

Últimos jogos do Lecce (todos pelo Italiano)