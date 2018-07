Leco admite interesse em Kaká, mas nega acerto com o meia

O meia Kaká anunciou na semana passada que não vai renovar contrato com o Orlando City e a notícia fez com que muitos torcedores se animassem com a possibilidade de ver o jogador retornando ao clube em 2018. O presidente do São Paulo, Leco, admitiu o interesse, mas disse que não existe qualquer negociação com o atleta.

"Possível é, mas não existe nada. É um jogador que tem a ver com a história e camisa do São Paulo. Ele é um querido e são-paulino. Se for possível da parte dele, da nossa faremos para que seja. Claro que sim (portas abertas para Kaká)", disse o dirigente.

Leco garante que o retorno de Kaká independente do fato do São Paulo ser ou não rebaixado no Campeonato Brasileiro. "Vamos esperar, isso é para o planejamento de 2018, mas ele é sempre uma figura bem-vinda", explicou.

Kaká foi revelado pelo São Paulo e deixou o clube em 2003 para jogar no Milan. Em 2007, foi eleito o melhor jogador do mundo e em 2009 se transferiu para o Real Madrid. Em 2013, voltou ao clube italiano e no ano seguinte, acertou sua ida para o Orlando City, mas como a temporada da MLS iria abrir só em março de 2015, ele foi emprestado ao São Paulo até o fim de 2014.