Leco avisa que negociações estão 'acomodadas' no São Paulo

Os clubes brasileiros têm até esta terça-feira para definir qualquer contratação de atleta do exterior, pois a janela de transferências para jogadores que atuam fora do País vai fechar. Com isso, algumas equipes podem trazer reforço de última hora para o elenco. No São Paulo, o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, já avisou que não existe nada na mira.

"São muitas as exigências e as demandas, a dinâmica do futebol indica que algum jogador pode se contundir, pode acontecer alguma coisa como agora ocorreu com o Cueva, felizmente nada grave. Estamos sempre atentos na possibilidade de, a qualquer momento, fazer algum novo investimento, trazer algum jogador. Mas por enquanto não tem nada previsto, as coisas estão acomodadas", disse.

Um nome que vem sendo bastante comentado é do meia Everton Ribeiro, que está no Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador custa caro e tem um salário muito alto para os padrões do São Paulo. Já houve conversa há alguns meses, mas os dirigentes do Morumbi garantem que a situação esfriou.

"O Everton Ribeiro não é inviável, mas é muito difícil. Acho pouco provável que aconteça. Naturalmente, se vislumbramos uma perspectiva, uma possibilidade, óbvio que vamos ter o interesse. Mas não é uma coisa que a gente imagina que seja fácil de acontecer", explicou Leco.

O presidente do São Paulo lembra que uma equipe do tamanho do tricolor sempre está atenta às movimentações do mercado. Um nome que apareceu nos últimos dias foi do venezuelano Seijas, que está no Internacional. "Desconheço totalmente, o São Paulo desconhece totalmente. É especulação", avisou Leco.