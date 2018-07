Leco condena críticas de assessor a jogadores do São Paulo

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pediu para fazer um pronunciamento nesta sexta-feira no CT da Barra Funda para pedir desculpas e explicar as declarações de um assessor nas redes sociais com críticas a alguns jogadores do time após a derrota para o The Strongest, na quarta-feira. Os mais ofendidos foram Michel Bastos e Centurión. O dirigente afirmou que o episódio está superado dentro do clube, que já conversou com o funcionário e reiterou que as opiniões dele não refletem o seu pensamento sobre o elenco tricolor.

"Foi verdadeiramente um erro, um equívoco cometido pela cabeça quente de alguém que sendo um dirigente não poderia fazer isso. E ele é uma pessoa correta e quer se redimir do erro que cometeu. Logicamente não reflete o pensamento da diretoria", comentou o presidente são-paulino, tentando apagar o começo de incêndio no clube. Leco acompanhou o treino do time nesta sexta-feira e revelou ter conversado com o elenco para transmitir apoio e confiança depois da derrota por 1 a 0 pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O assessor da presidência a que Leco se referiu é Rodrigo Gaspar. Ele usou o Twitter na noite de quarta-feira para atacar atletas do time como, o meia Michel Bastos, o coordenador técnico Milton Cruz e o zagueiro Rodrigo Caio, a quem chamou de "jogador de condomínio". "Centurión é uma piada. Horroroso. A bola bate em suas pernas", escreveu o assessor da presidência. "Erva daninha deve ser cortada pela raiz. Michel Bastos e Milton Cruz fazem mal ao clube", continuou pela rede social. Na tarde de quinta-feira, o autor das mensagens apagou o conteúdo.

Apesar do mal entendido, Leco afirmou ter apreço pelo assessor. "É uma pessoa correta em quem confio. Mas errou. Quero aqui manifestar meu prestígio publicamente ao time", disse. Gaspar tem funções administrativas no gabinete da presidência, em atividade não remunerada e de indicação política. O ataque escrito aos jogadores do próprio clube aconteceu logo ao fim do jogo contra a equipe boliviana, em derrota inesperada do São Paulo. O episódio não deve colocar em risco o cargo do assessor.

CONFIANTE

O presidente afirmou que aposta na recuperação da equipe depois da derrota para o The Strongest. "Tenho certeza de que vamos superar esse mau momento que vivemos, que nem é tão grandioso assim, mas que precisa ficar para trás. Precisamos retomar nosso caminho de vitórias", comentou Leco. No domingo, o time tem compromisso pelo Campeonato Paulista contra o Rio Claro, no estádio do Pacaembu.