Leco elogia Bauza e prevê São Paulo 'mais cuidadoso' para 2016 Um dia depois de confirmar a contratação do técnico Edgardo Bauza, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, falou um pouco sobre a opção pelo argentino. As péssimas atuações do setor defensivo do time no segundo semestre, simbolizadas pela histórica goleada de 6 a 1 para o Corinthians, parecem ter sido fundamentais para que o treinador fosse procurado.