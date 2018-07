Leco elogia São Paulo e destaca efeito da cobrança sobre o elenco

O São Paulo superou dias difíceis e conseguiu nesta quinta-feira arrancar um empate em 1 a 1 com o atual campeão da Copa Libertadores fora de casa. A sequência de acontecimentos fez o presidente do clube do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, elogiar a partida contra o River Plate, na Argentina, e exalta que o elenco respondeu às cobranças recentes da diretoria.

Após perder no sábado para o São Bernardo por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista, a diretoria falou com o time em tom mais duro para pedir reação. "Nossa cobrança surtiu efeito porque fizemos uma abordagem leal e decente. Tratamos as coisas sem agressividade. Mostramos a necessidade que eles próprio tinham de tirar o São Paulo daquela situação incômoda", explicou Leco na zona mista do estádio Monumental de Núñez.

O presidente do clube afirmou que depois de perder para o The Strongest em casa, a vitória faz o São Paulo considerar a chance de classificação como mais palpável. "Nossa situação continua difícil. Foi um resultado importante como visitante diante do River Plate. Temos dois jogos com os venezuelanos (Trujillanos) e depois o River, em São Paulo, para tentar recuperar aquela noite triste", afirmou.

"Nosso time se reuniu e ficou unido", contou o volante Thiago Mendes. "Temos que fazer os seis pontos contra o Trujillanos. Além disso, o time ganhou moral e a confiança de saber que estamos fazendo jogos grandes", disse o zagueiro uruguaio Diego Lugano.