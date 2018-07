Leco empossa diretoria e Ataíde é o único vice a manter o cargo

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, empossou nesta quinta-feira em reunião no Morumbi a nova diretoria do clube, com várias mudanças nos cargos em relação ao grupo de trabalho do sucessor, Carlos Miguel Aidar, que renunciou. Dos seis vice-presidentes, apenas o de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, foi mantido no cargo para a gestão que vai até abril de 2017.

Fora os seis vice-presidentes, Leco anunciou também os 20 novos diretores. Entre eles, seis participavam da gestão de Aidar e foram mantidos nas respectivas pastas: Marcos Francisco de Almeida (Planejamento e Desenvolvimento), Manuel Mendes Moreira (Social), Fernando Ambrogi (Esportes Amadores), Rubens Moreno (Futebol Profissional), Silvio Médici (Obras) e Vinícius Pinotti (Marketing).

Leco escolheu entre os vices antigos aliados do ex-mandatário Juvenal Juvêncio, antecessor de Aidar. O agora vice-presidente Roberto Natel também trabalhou em gestões anteriores, assim como o vice de comunicações e marketing José Francisco Manssur, que foi assessor da presidência de Juvêncio.

Ataíde foi o pivô das denúncias que culminaram com a queda de Aidar, ao gravar um áudio em que o ex-presidente teria admitido irregularidades, como desvio de dinheiro em transferências. Dias depois os dois brigaram durante reunião da diretoria em um hotel em São Paulo.

Além dos vices e dos diretores, Leco também nomeou para cargos remunerados outros dois dirigentes que trabalharam com Aidar. O diretor-executivo (CEO) Alexandre Bourgeois e o gerente de futebol Gustavo Oliveira retomaram as atividades no clube já na últimas semanas.

"Estou absolutamente seguro de que reuni na diretoria do São Paulo pessoas de grande caráter, capacitadas e muito comprometidas com a Instituição e os desafios que se apresentam neste período. Estou certo que a partir de hoje, o São Paulo inicia uma nova e vitoriosa fase de sua história", disse Leco ao site oficial do clube.

Nova diretoria

Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva

Vice-presidente: Roberto Rhormens Alves Natel

Vice-presidente Administrativo: José Jacobson Neto

Vice-presidente Social e de Esportes Amadores: Carlos Henrique Sadi

Vice-presidente de Futebol: Ataíde Gil Guerreiro

Vice-presidente de Patrimônio: Elias Barquete Albarello

Vice-presidente de Comunicações e Marketing: José Francisco Cimino Manssur

Diretor Secretário Geral: José Carlos Ferreira Alves

Diretor Jurídico: Paulo Eduardo Mutti

Diretor de Planejamento e Desenvolvimento: Marcos Francisco de Almeida

Diretor de Relações Internacionais: Carlos Alberto de Mello Caboclo

Diretor Administrativo: José Moreira

Diretor Financeiro: Adilson Alves Martins

Diretor de Orçamento e Controle: Sergio Viola Alves

Diretor Social: Manuel José Mendes Moreira

Diretor de Esportes Amadores: Fernando Bracalle Ambrogi

Diretor de Futebol de Campo Social: Marcello Benedicto de Souza Junior

Diretor de Tênis: Fernando Yanaguibashi

Diretor de Futebol Profissional: Rubens Antonio Moreno

Diretor de Futebol Amador: Luiz Antonio da Cunha

Diretor de Manutenção: Tércio Bispo Molica

Diretor de Obras: Sílvio Paulo Médici

Diretor de Estádio: Rafael Moreira Palma

Diretor de Marketing: Vinícius Pinotti

Diretor de Comunicações: Bruno Caetano

Diretor Ouvidor: Roge David

Diretor de Assistência Social: Angelina Juvêncio

Assessor da Presidência: Rodrigo Roquete Gaspar