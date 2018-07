Leco libera Ganso para acertar com o Sevilla: 'Está fora dos planos'

O meia Ganso está de saída do São Paulo. O presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, disse nesta terça-feira em entrevista ao canal SporTV que o jogador não está presente nos planos da comissão técnica para a sequência do ano e admitiu que pesa para esse tom de despedida a vontade do meia de deixar o Morumbi e seguir para o futebol europeu.

"Ganso está fora dos planos do São Paulo para o restante da temporada", disse o dirigente. "Ele me disse que gostaria de ir para o time que o deseja. É uma circunstância que vou ter de admitir. Sempre se comportou muito bem e contribuiu com um futebol maravilhoso que sempre apresentou", completou Leco em entrevista em Medellín, onde o time enfrenta nesta quarta o Nacional.

Ganso é alvo do Sevilla, da Espanha. O diretor esportivo do clube, Ramon Rodriguez Monchi, disse nesta terça-feira que a negociação está avançada. Nos últimos dias a equipe prometeu aumentar a proposta de 9 milhões de euros que havia feito (R$ 34 milhões). Desse montante o São Paulo tem direito a 32%. Os outros 68% dos direitos econômicos pertencem ao grupo DIS.

O meia está no clube desde 2012. O jogador está fora da semifinal da Copa Libertadores por estar com estiramento na coxa esquerda. "Mas tenho que ter discernimento. Há momentos em que o ciclo se encerra, nova perspectiva surge, desde que haja representatividade", comentou Leco. Ganso recebeu a procura dos espanhóis ao ser pedido pelo novo técnico do Sevilla, o argentino Jorge Sampaoli.