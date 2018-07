Leco minimiza interesse do Corinthians e diz que pretende manter Reinaldo em 2018

Emprestado à Chapecoense até o fim desta temporada, o lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, vem sendo alvo de sondagens do Corinthians. O técnico Fábio Carille já disse que quer o jogador e considera a possibilidade de envolvê-lo numa possível transferência do goleiro Walter para o time tricolor.

Porém, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, quer segurar o jogador no Morumbi. Na terça, ele admitiu que já teve conversas com o presidente alvinegro, Roberto de Andrade, mas que conta Reinaldo para a próxima temporada.

"Conversamos abertamente eu e Roberto de Andrade. Reinaldo é um jogador importante para o nosso contexto, porque está sempre disposto, jogando e positivamente", disse o presidente. "Hoje é um jogador importantíssimo para a Chapecoense, como foi para a Ponte Preta. Contamos com ele para o ano que vem."

O atual elenco do São Paulo tem duas opções para a lateral-esquerda. Além do titular Júnior Tavares, o time de Dorival Junior tem Edimar, emprestado pelo Cruzeiro até dezembro.

O São Paulo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, contra o Fluminense, às 21h45, no Maracanã, pela 29º rodada. Com 34 pontos, na 13ª posição, o time tenta se afastar do risco de rebaixamento no torneio.