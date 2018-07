Leco promete esforço para ter time à altura do São Paulo em 2017

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, aproveitou o aniversário de um ano de sua entrada no cargo para divulgar números de sua gestão e apontar para o futuro. Com o aspecto financeiro controlado, o dirigente confirmou que pretende contratar reforços para que o clube possa brigar por títulos em 2017.

"Vamos reunir os recursos para reforçar o elenco. Sei que o financeiro vai reclamar, mas o São Paulo terá um grande time, à altura do clube e do desejo da torcida", afirmou Leco.

O diretor de futebol José Jacobson Neto afirma que o clube não fará loucuras, muito menos sair comprando sem critério, apenas para dar uma resposta à torcida. "Apostamos muito neste elenco atual, nos garotos da base. Vamos contratar jogadores certos nas posições certas", prometeu. A diretoria não comenta nomes, mas Nilmar, Wellington Nem e Felipe Melo estão entre os jogadores que interessam ao São Paulo para 2017.

No balanço da gestão após um ano, o clube divulgou que houve uma redução de 28% no valor da dívida total, que foi de R$ 170 milhões em dezembro de 2015 para R$ 124 milhões em setembro de 2016. Nesta conta desconta-se o débito tributário, de R$ 77 milhões, já equacionado no Profut.

A negociação do alongamento das dívidas para três ou cinco anos, principalmente as bancárias, foi fundamental para o resultado positivo da gestão. O trabalho do departamento de marketing, que conseguiu R$ 33 milhões apenas com o patrocínio de camisa, também foi destacado no balanço de um ano.

Leco também fez questão de enaltecer a transparência da nova gestão, destacando a reformulação estatutária. O São Paulo terá um novo estatuto em breve, que contou com participação dos associados com sugestões.