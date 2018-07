Leco diz que espera ver o São Paulo jogando como o Corinthians

Embora ainda não tenha contratado nenhum jogador para a próxima temporada, a expectativa no São Paulo é muito grande pela chegada de Edgardo Bauza. O treinador, bicampeão da Libertadores, chega com a missão de reorganizar a equipe e fazer com que, em pouco tempo, já consiga dar um padrão de jogo. O técnico Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, deixa claro que espera por um novo time no ano que vem e para isso, usa como exemplo o rival Corinthians.

“Espero uma equipe dinâmica, com intensidade, formação defensiva, que não seja retranqueira, mas forte, como é a do Corinthians. E com bons jogadores de meio e ataque certamente acabarão fazendo gols. O que não pode ter é uma defesa fraca que tome três, quatro gols. A visão que tenho dele é que nem perde nem ganha de muito”, comentou o dirigente, em entrevista ao Lance.

O fato é que Leco espera ver um São Paulo mais equilibrado e não o que acontecia nos tempos de Juan Carlos Osorio, quando o time atacava bastante, mas ficava muito exposto na defesa. Por isso, o dirigente nega que Bauza tenha semelhanças com o treinador colombiano, que atualmente comanda a seleção mexicana.

“O Osorio tem assim coisas mais inovadoras, mas com as características inovadoras dele, perdemos de três e de quatro do Palmeiras, né? Sem fazer gol”, recordou Leco, que nega ter críticas ao trabalho do ex-treinador são-paulino. “De forma alguma, porque ele, mesmo sem os resultados, manteve o carinho da torcida, a imprensa, todo mundo absorveu isso e acabou entendendo”, explicou.