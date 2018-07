Leco se mostra otimista e garante: 'Maicon vai ficar no São Paulo'

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, afirmou nesta sexta-feira que o clube deve conseguir renovar com o zagueiro Maicon. Destaque do time na Copa Libertadores, o defensor tem contrato de empréstimo somente até 30 de junho. O dirigente disse em entrevista para o canal ESPN que a diretoria tem se esforçado para resolver a pendência.

"Vou cometer uma ousadia. E que está dentro do meu sentimento, muito mais do coração do que do dirigente. O Maicon vai ficar no São Paulo. Estamos fazendo de tudo e vamos fazer todos os esforços para isso. A coisa está indo bem, muito bem organizada", comentou Leco. Maicon marcou na quarta-feira o gol que classificou o São Paulo para a semifinal da Copa Libertadores.

O zagueiro de 28 anos rapidamente virou ídolo da torcida, que tem feito campanha nas redes sociais para que continue no clube. Maicon chegou em fevereiro e tem se destacado pelas boas atuações. Caso o contrato não seja renovado, o jogador não poderá disputar a semifinal da Libertadores, marcada para julho, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

Na negociação o São Paulo pode incluir atletas como troca. "Estamos cuidando, pode ter certeza. Vai ter dinheiro nessa história, eles querem jogador nosso, mas o São Paulo também quer o Kelvin", disse Leco, em referência ao atacante que também está emprestado pelo time português. O presidente contou que o diretor executivo de futebol do clube, Gustavo Oliveira, esteve duas vezes em Portugal para cuidar das negociações.