Ledesma acredita que sucesso do Santos na temporada vem da união do elenco

Ledesma já atuou em duas partidas pelo Santos. "O desafio é muito grande e diferente do que vinha fazendo. É novo ficar longe da família para mim. A adaptação não é problema, o grupo me acolheu muito bem. É difícil, mas não mais do que quando fui para a Europa com 17 anos", disse em entrevista para o site oficial do clube.

Com passagens pelo Lecce e Lazio, ambos da Itália, o atleta acredita que sua vivência europeia é um dos fatores que pode ajudar o Santos. "Creio que posso contribuir com a experiência e com o entusiasmo. Vim com 32 anos e quero jogar. Vim porque considero que o Santos é uma grande oportunidade. Posso trazer muito em nível de experiência internacional e me sinto como qualquer outro jogador", declarou.

O Santos está na quarta colocação no Brasileirão com 54 pontos e tem um de vantagem sobre o São Paulo e o Internacional, quinto e sexto colocados, respectivamente. Para seguir no grupos dos quatro melhores, o time alvinegro precisa vencer o Flamengo na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro.