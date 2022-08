Rodrigo marca e Chelsea perde para o Leeds no Campeonato Inglês

Com uma falha do goleiro rival, que tentou driblar o atacante na área, e um gol do brasileiro Rodrigo, o Leeds United venceu o Chelsea por 3 a 0 no Ellan Road neste domingo, pelo Campeonato Inglês. A equipe do técnico Jesse Marsch vem realizando um excelente início de competição. O time soma agora sete pontos em três jogos e já briga pelas primeiras posições na classificação.

Dois dos três gols do triunfo saíram no primeiro tempo. Aaronson foi em cima do goleiro Mendy na pequena área e roubou a bola do goleiro para abrir o placar, aos 32min. Logo depois, foi a vez de Rodrigo, de cabeça, ampliar a contagem para 2 a 0. Com 31 anos, e naturalizado espanhol, o atacante já tem quatro gols em três rodadas. Ele é filho do ex-lateral esquerdo Adalberto que defendeu o Flamengo na primeira metade da década de 80. Já na etapa final, Harrison fechou o placar em 3 a 0.

Ao contrário do seu rival, o Chelsea vem se complicando neste início de competição. Com apenas uma vitória em três jogos, o time do técnico Thomas Tuchel soma quatro pontos e já se distancia do pelotão da frente na classificação. Na partida, o primeiro tempo apresentou equilíbrio. O Chelsea chegou a sair na frente com Sterling, mas o lance foi invalidado por impedimento. A falha do goleiro Mendy no primeiro gol do Leeds, no entanto, mudou o ritmo da partida. Os Blues sentiram o golpe, levaram 2 a 0 e se desestruturaram.

Na etapa complementar, o Chelsea se lançou ao ataque e acabou tomando o terceiro. Daniel James recebeu na ponta-esquerda e cruzou na área para a conclusão de Harrison: 3 a 0 e vitória definida. No outro jogo da rodada, o Brighton, mesmo como visitante, surpreendeu o West Ham em seus domínios e venceu o duelo por 2 a 0. Os gols do triunfo foram anotados por Mac Allister, em cobrança de pênalti, e Leandro Trossard. O resultado deixa o Brighton com quatro pontos na classificação. Já o West Ham segue sem pontuar no Campeonato Inglês.