Leeds, do técnico Marcelo Bielsa, retorna à elite do Campeonato Inglês após 16 anos

Após 16 anos, o Leeds está de volta à elite do Campeonato Inglês. O time dirigido pelo técnico argentino Marcelo Bielsa garantiu o acesso à primeira divisão com duas rodadas de antecedência, depois que o West Bromwich perdeu, nesta sexta-feira, para o Huddersfield por 2 a 1.

Com o resultado, o West Bromwich fica com 82 pontos, contra 87 do Leeds, que somou 26 vitórias, nove derrotas e nove empates, após 44 jogos disputados.

O time do norte da Inglaterra obtém êxito após o fracasso na temporada passada, quando dominou boa parte do campeonato, caiu para o terceiro lugar e acabou eliminado nos playoffs.

Visto como um gigante adormecido do futebol inglês, o Leeds venceu o último de seus três títulos da liga inglesa em 1992 e foi semifinalista da Liga dos Campeões em 2001.

Uma implosão financeira levou o time a ser relegado da a elite do Campeonato Inglês em 2004 e chegou a passar as temporadas 2007/08, 2008/09 e 2009/10 na terceira divisão. Em 2018, a afiliada de investimento 49ers Enterprises da NFL de San Francisco assumiu uma participação minoritária no clube, que é majoritariamente propriedade do italiano Andrea Radrizzani.

O timer não possui nenhum grande destaque no elenco, mas mesmo assim conseguiu fazer 70 gols (terceiro melhor ataque) e só sofrer 34 (melhor defesa).