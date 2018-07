Leganés e Villarreal vencem fora de casa e sobem na tabela do Espanhol

O Leganés confirmou o favoritismo diante do lanterna Málaga e, mesmo jogando fora de casa, ganhou por 2 a 0. Ainda neste domingo, em duelo também válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal superou o Girona por 2 a 1.

O resultado deixou o Leganés na sexta colocação, com 14 pontos, apenas um a mais do que o Villarreal, o nono colocado. Já o Málaga seguiu na lanterna com apenas um ponto, enquanto o Girona é o 17º com seis.

Apesar da fragilidade do adversário, o Leganés sofreu no primeiro tempo e foi para o intervalo com um decepcionante 0 a 0. Mas o volante brasileiro Gabriel, revelado pelo Resende e com passagens por Pescara e Livorno, abriu o placar aos 11 minutos da etapa final. E, já aos 33, o argentino Alexander Szymanowski garantiu a vitória.

Ainda mais dificuldade teve o Villarreal neste domingo. A equipe chegou a abrir 2 a 0 com 20 minutos, com dois gols do atacante Cedric Bakambu, mas viu o Girona descontar ainda no primeiro tempo com o uruguaio Cristian Stuani. Mesmo assim, segurou a pressão na etapa final e conquistou os três pontos.

Ainda neste domingo, jogando fora de casa, o Deportivo La Coruña ficou no empate por 0 a 0 com o Eibar e chegou aos oito pontos, um a mais do que o seu adversário.