Leganés empate com Sevilla e mantém sonho de ir à final da Copa do Rei

Responsável por eliminar o Real Madrid nas quartas de finais da Copa do Rei, o Leganés empatou por 1 a 1 com o Sevilla nesta quarta-feira, em casa, no estádio Butaque, no jogo de ida da semifinal, e manteve vivo o sonho de chegar pela primeira vez à final da competição.

Com o resultado, o Sevilla tem o empate sem gols ao seu favor na partida da volta, na semana que vem, já que o gol fora de casa é critério de desempate no torneio. Assim, o Leganés terá que empatar por mais de dois gols ou buscar a vitória fora de casa, como fez no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para se classificar. Novo empate por 1 a 1 leva a decisão da vaga para uma prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Enquanto o modesto Leganés, que tem como ponto forte a defesa, busca o seu primeiro título de Copa do Rei, o Sevilla já conquistou o torneio cinco vezes, sendo a última delas em 2010.

Em 2016, o Sevilla, que mais uma vez não contou com o meia brasileiro Paulo Henrique Ganso nem no banco de reservas, foi vice-campeão ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Barcelona na final. Além da defesa sólida, o Leganés também aposta no brasileiro Gabriel Pires, motor do time e que marcou o gol da classificação histórica diante do Real Madrid.

Com a bola em jogo, o Sevilla foi quem saiu na frente do placar com gol do atacante colombiano Muriel, aos 21 minutos do primeiro tempo. Com o apoio dos seus torcedores, o Leganés, no entanto, buscou o empate na segunda etapa na cabeçada do zagueiro grego Siovas, que balançou as redes aos nove minutos.