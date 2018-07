Leganés oficializa contratação por empréstimo do atacante Luciano, do Corinthians

O Leganés, que retornou nesta temporada à primeira divisão do Campeonato Espanhol, oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Luciano, do Corinthians. O jogador de 23 anos realizou exames médicos e assinou um contrato por empréstimo de uma temporada.

O clube espanhol tem a prioridade de compra após o término do contrato e destacou o acerto com o atleta em seu site oficial. Na manchete, estampou uma foto de Luciano com a camisa da seleção brasileira.

O texto informa que Luciano é um atacante com passagens pelo Atlético Goianiense, Avaí e Corinthians e que disputou os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015, com a seleção brasileira sub-23, "onde teve uma participação de destaque marcando cinco gols no torneio".

Luciano usará a camisa 20 e a apresentação acontecerá nos próximos dias, segundo o clube. A oficialização por parte dos espanhóis acontece um dia depois de o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, confirmar a sua saída junto com a do volante Bruno Henrique e do atacante André. Os outros dois jogarão, respectivamente, no Palermo, da Itália, e no Sporting Lisboa, de Portugal.

"O Luciano foi emprestado até dezembro de 2017. O André já está em Portugal acertando bases salariais, ainda não assinou, mas deve ficar em definitivo", disse Roberto de Andrade, que explicou porque não houve a renovação de contrato com Bruno Henrique. "Ele nunca quis renovar. Tem familiar que mora na Itália, tem passaporte italiano. É uma vontade pessoal dele".

REFORÇOS

Roberto de Andrade admitiu que está negociando com dois jogadores para reforçar a equipe paulista. São eles o atacante Gustavo, do Criciúma, e o volante Jean, do Paraná. "Está bem adiantado com o Criciúma e acredito que podemos ter um acerto nos próximos dias. O Jean é uma possibilidade", declarou.