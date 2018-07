Leganés vence e mantém início surpreendente; Celta goleia e se afasta da degola

O Leganés continua surpreendendo no início de Campeonato Espanhol. Neste domingo, derrotou o Las Palmas por 2 a 0, fora de casa, e chegou aos dez pontos, provisoriamente na quinta colocação. Os anfitriões estão em 15º lugar, com seis, próximos da zona de rebaixamento.

Os gols da vitória saíram no segundo tempo. Claudio Beauvue abriu o marcador logo aos dois minutos e Javier Eraso ampliou nos acréscimos. Na próxima rodada, o Leganés receberá no sábado o Atlético de Madrid, atual vice-líder com 14 pontos. O Las Palmas terá missão ainda mais ingrata. No domingo, visitará o atual líder Barcelona, que tem 100% de aproveitamento e somou 18 pontos até aqui.

Em outro duelo deste domingo, o Celta goleou o Eibar por 4 a 0 fora de casa e se afastou da zona de rebaixamento do Espanhol. Com o resultado, o time visitante subiu para a 13ª colocação, com sete pontos, a três de distância do Deportivo La Coruña, o 18º e que abre o grupo da degola. Os anfitriões estão em 16º, com seis.

Os gols da partida foram marcados por Gustavo Cabral, Pione Sisto, Pablo Hernandez e Daniel Wass. Na próxima rodada, o Celta receberá o Girona, na sexta-feira. O Eibar visitará o Villarreal no domingo.