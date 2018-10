Leganés bate Rayo Vallecano e deixa a lanterna do Espanhol

Com gol do atacante peruano Guido Carrillo, o Leganés venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, neste sábado, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, e deixou a lanterna. O jogo marcou o confronto de duas equipes que integram a zona de rebaixamento do torneio.

Em jogada que começou com um arremesso lateral, o Leganés criou jogada de linha de fundo pelo lado direito, concluída com um chute de perna direita de Carillo, de dentro da área, indefensável para o goleiro Alberto García.

O placar foi inaugurado aos 14 minutos do primeiro tempo e não se alterou até o fim do jogo. Apesar de tentativa de o Rayo Vallecano pressionar em busca do empate, a situação do time visitante piorou aos 35 minutos do segundo tempo, quando o meia Álvaro Medrán recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Após oito jogos, o Leganés agora tem sete pontos, enquanto o Rayo Vallecano soma cinco pontos em sete partidas, em 18º e 19º lugares, respectivamente. Além dos dois times, quem também estaria sendo rebaixado é o Huesca, que também tem cinco pontos em sete jogos, agora na última posição.

O Barcelona lidera o torneio com 14 pontos em sete partidas. O time da Catalunha vai enfrentar o Valencia neste domingo, fora de casa. Vice-líder, o Real Madrid também tem 14 pontos, mas já atuou pela oitava rodada - derrota por 1 a 0 para o Alavés, neste sábado, fora de casa.