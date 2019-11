Leganés x Barcelona, onde assistir o jogo pelo Campeonato Espanhol

Leganés e Barcelona vão se enfrentar neste sábado, às 9 horas, no Estádio Municipal de Butarque, na cidade de Leganés, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Será o confronto entre o líder e o lanterna da competição.

Assistir Leganés x Barcelona ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil para todo o Brasil.

Assistir Leganés x Barcelona ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal ESPN.

Vindo de goleada sobre o Celta por 4 a 1, o time catalão sustentou a liderança do Espanhol, com os mesmos 25 pontos do rival Real Madrid - tem ligeira vantagem nos critérios de desempate. Já o Leganés ocupa o último lugar da tabela, com apenas seis pontos.