Leganés x Real Madrid: onde assistir ao duelo pela Copa do Rei

Leganés e Real Madrid voltam a se encontrar nesta quarta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Butarque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei. No primeiro encontro, realizado na quarta-feira passada, o Real fez 3 a 0.

Leganés x Real Madrid não terá transmissão para o Brasil. O Leganés terá uma semana bastante complicada. Após encarar o Real, nesta quarta-feira, o time comandado por Maurício Pelegrino vai enfrentar o Barcelona no domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Já o Real Madrid espera confirmar a classificação sem sustos e manter a boa fase. Na última rodada do Espanhol, no domingo, venceu o Betis por 2 a 1, fora de casa.