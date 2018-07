Legia Varsóvia aciona CAS por vaga na Liga dos Campeões

O Legia Varsóvia não perdeu tempo e nesta sexta-feira, um dia depois de ter recurso negado pela Uefa, apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para tentar recuperar sua vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O time polonês acabou sendo eliminado da competição por decisão da Uefa na quinta. A entidade definiu que o segundo jogo entre o Legia e o Celtic, da Escócia, terminou com vitória dos escoceses por 3 a 0 na fase preliminar da Liga dos Campeões por causa da escalação irregular do defensor Bartosz Bereszynski.

O Legia tinha vencido a partida por 2 a 0, antes da decisão da Uefa. A decisão classificou o Celtic graças ao gol marcado fora de casa, pois o time polonês havia ganhado o duelo em casa por 4 a 1.

Insatisfeito com a decisão, o Legia entrou com recurso na própria entidade para tentar reverter a eliminação. Mas não teve sucesso. Assim, decidiu recorrer à CAS de forma urgente porque precisa de uma resposta do tribunal antes da próxima quarta-feira, quando o Celtic enfrentará o Maribor no duelo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões.