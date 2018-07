Légia Varsóvia se vinga e comemora a queda do Celtic: 'Futebol vence'

A Liga dos Campeões acabou para o Légia Varsóvia apenas nesta terça-feira, quando o clube comemorou a eliminação do algoz Celtic com a hashtag “futebol vence.” Eliminado no tapetão faz três semanas por escalar um jogador irregularmente – o zagueiro Bartosz Bereszynski – mesmo vencendo a série contra os escoceses por 6 a 1 (4 a 1 e 2 a 0), o time polonês só ficou satisfeito após a queda do “inimigo” diante do Maribor.

A Hashtag provocativa foi na verdade um desabafo após os escoceses ignorarem o apelo do time da Polônia para que aceitassem a queda no campo, com duas derrotas, e abrissem mão da vaga no tribunal. O Celtic ignorou o pedido do Légia Varsóvia e nesta terça-feira, segundo os poloneses, pagou o preço da falta de fair-play.

A derrota por 1 a 0 em casa, após 1 a 1 fora de casa, gol do brasileiro Marcos Tavares, colocou os eslovenos na fase de grupos e virou motivo de festejos na Polônia.“Futebol vence” foi a mensagem mais popular da história do twitter no país, com mais de 10 mil compartilhamentos e quase 5 mil curtidas.

O zagueiro Bereszunski havia entrado aos 40 minutos do segundo tempo no jogo de volta. Mas como não havia sido inscrito para o duelo de ida, o tribunal considerou que tinha de cumprir mais um jogo de suspensão. A vitória por 2 a 0 do Légia acabou se transformando em derrota por 3 a 0 na Escócia e, como levou um gol nos 4 a 1 em Varsóvia, o time acabou eliminado.