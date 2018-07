Legião estrangeira bate recorde no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Depois de quase um ano no Brasil, o paraguaio William Mendieta ainda sofre com os cardápios das pizzarias, já perdeu um voo por causa do trânsito paulista e sente falta da família e dos amigos. Está buscando seu espaço no Palmeiras. Desde que chegou ao País, em 2012, o argentino Hernán Barcos diz que foi abraçado pelos torcedores. Foi ídolo no Palmeiras e atualmente é ainda mais famoso no Grêmio.

Histórias como as de Mendieta e Barcos estão se tornando cada vez mais comuns. Os dois estão entre os 45 estrangeiros que disputam a Série A do Brasileirão. Esse é um recorde na história do torneio. Em 2013, foram 37 no início da competição e, em 2012, eram apenas 15 gatos pingados. Além do aumento de estrangeiros, também subiu o total de equipes que apostam nos atletas de outras nacionalidades. Goiás, Figueirense e Chapecoense são os únicos 100% domésticos na Série A.

O aumento da população estrangeira nos gramados foi motivado pela nova determinação do Regulamento Geral de Competições da CBF, que ampliou em janeiro o limite de estrangeiros nas partidas das competições nacionais. O número passou de três para cinco gringos por jogo.

Essa norma, por sua vez, foi modificada a partir de uma reivindicação dos próprios clubes, mais especificamente do Grêmio. No ano passado, na hora de escalar o time, o técnico Renato Gaúcho tinha de escolher entre o argentino Barcos, o chileno Vargas, o uruguaio Maxi Rodríguez e o paraguaio Riveros. Dúvidas que também foram encaradas pelos antecessores de Renato. “Existem bons jogadores que podem nos oferecer um ótimo ganho técnico às equipes, em negociações cujos valores estão bem abaixo do padrão brasileiro. Temos um vasto mercado a ser explorado na América Latina”, diz Rui Costa, diretor executivo do Grêmio.

O Grêmio foi o porta-voz de um anseio geral. Dunga, no comando do Inter, em 2013, coçava a cabeça para escolher entre uruguaio Forlán e os argentinos Bolatti, Dátolo, D’Alessandro e Guiñazu. Dois anos antes, em 2011, Cuca não podia escalar ao mesmo tempo os argentinos Montillo e Farías, o uruguaio Victorino e o paraguaio Ortigoza. E os exemplos sobem o mapa. O São Paulo trouxe Alvaro Pereira e Pabón, além de ter dado com os burros n’água com Cañete, afastado do time principal. O Corinthians tem Guerrero e Ramírez...

GASTOS

O pano de fundo de toda essa discussão é a grana. Como economia soberana na América do Sul, o Brasil colocou a valorização da sua moeda em campo. Estudos da consultoria BDO ilustram essa disparidade. O Boca Juniors arrecadou R$ 86 milhões em 2012. No ranking brasileiro, ele ficaria na 14.ª posição, acima do Coritiba. A Universidad do Chile amealhou R$ 110 milhões. Mesmo assim, ficaria no meio da tabela.

Nos salários, a diferença é ainda mais gritante. O teto salarial no Uruguai é R$ 35 mil; na Argentina, R$ 60 mil e no Brasil R$ 700 mil. “Isso é antigo. Na minha época, os países vizinhos pagavam menos e atrasavam os salários”, conta o zagueiro Atílio Ancheta, ídolo dos gaúchos nos anos 70. “São os patrocinadores que permitem esses valores, fora do normal, mas o mercado está favorável ao Brasil”, diz o empresário Gilmar Veloz.

Obviamente, falar do dinheiro não é falar tudo. Existem também subjetividades. “No começo é diferente, mas depois eles se tornam ‘brasileiros’”, diz o técnico Gilson Kleina, que dirige quatro estrangeiros. Além disso, todos os estrangeiros usavam palavras como “casa”, “carinho” e “braços abertos” quando falam do Brasil.