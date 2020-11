Lei Pelé manda, mas transmissão de Uruguai x Brasil na TV aberta pode fazer Governo ser processado

A transmissão da partida entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, pode virar uma disputa judicial envolvendo até o Governo Federal. Isso porque, um artigo na Lei Pelé obriga a transmissão de todas as partidas oficiais da seleção na TV aberta, mas ignora a propriedade dos direitos de transmissão. O jogo que acontece nesta terça-feira, às 20h, vai passar no EI Plus, canal de streaming, e no pay-per-view do BandSports.

O Estadão conversou com especialistas em direito desportivo e eles admitem que é um assunto polêmico, mas que não há como o Governo interferir, obrigando que a partida seja transmitida na TV aberta, como diz a Lei Pelé. Isso porque, a lei tem validade apenas para os jogos em território brasileiro. Além disso, existe um proprietário dos direitos de transmissão do jogo, a Federação Uruguaia, e este não pode ser prejudicado em razão da lei brasileira.

O artigo 84-A da lei diz: "Todos os jogos das seleções brasileiras de futebol, em competições oficiais, deverão ser exibidos, pelo menos, em uma rede nacional de televisão aberta, com transmissão ao vivo, inclusive para as cidades brasileiras nas quais os mesmos estejam sendo realizados. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)". Continua, em um parágrafo único. "As empresas de televisão de comum acordo, ou por rodízio, ou por arbitramento, resolverão como cumprir o disposto neste artigo, caso nenhuma delas se interesse pela transmissão. O órgão competente fará o arbitramento. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)".

A lei diz, basicamente, que as emissoras de TV aberta são obrigadas a passar o jogo, ignorando a questão da exclusividade da propriedade dos direitos de transmissão. Nas Eliminatórias, os mandantes são os donos da transmissão. Ou seja, para exibir a partida, é preciso um acordo com a Federação Uruguaia, que assim como outras federações sul-americanas, contratou a Mediapro para negociar em seu nome.

De acordo com o advogado desportivo, Eduardo Carlezzo, não há como passar o jogo na TV aberta sem um acordo prévio. "Para que haja a transmissão regular no Brasil de um jogo da seleção brasileira quando esta atua pelas Eliminatórias em outro país é necessário um acordo comercial com quem detém os direitos deste jogo. Se não houve acordo, a partida não pode ser transmitida no Brasil", explicou o advogado.

Já Higor Maffei Bellini, advogado mestrando em direito desportivo pela PUC-SP, reforça. "Se a emissora estatal ou qualquer outra passar um jogo, ela estará invadindo o direito de propriedade da Federação Uruguaia e pode render processo por uso indevido da imagem", explicou.

Carlezzo entende que se a União (Governo Federal) decidir obrigar que cumpra-se a Lei Pelé e transmita a partida na TV aberta, a emissora e o Governo deverão ser processados. "O art. 84-A desrespeita totalmente a lógica que existe a respeito da titularidade dos direitos de transmissão das partidas e impõe as empresas de televisão no Brasil uma obrigação de cometer uma irregularidade, a qual, a meu ver, beira a inconstitucionalidade. Caso haja uma determinação por parte da União para que uma empresa transmita no Brasil a partida realizada no exterior, basicamente o que o governo estaria fazendo seria obrigar que ela cometa um ato ilícito por transmitir uma partida para a qual não possui os direitos de transmissão, podendo inclusive esta empresa, e também a União, serem processados por quem detém tal direito", analisou.

Na visão de Bellini, o fato da partida ser fora do Brasil, faz com que a Lei Pelé não seja válida. "Se o jogo for em casa, aí é obrigado a passar. Quando a partida é fora do território brasileiro, não. Nenhuma Federação é obrigada a ceder os direitos para a televisão brasileira", reforçou. "

Existe uma dúvida até se o Governo pode interferir dessa forma na transmissão de jogos de futebol. "Entendo que não cabe ao Estado invadir assuntos privados e determinar quem deve ou não transmitir uma partida de futebol", disse Carlezzo.

A Rede Globo, Band e SBT chegaram a negociar, mas a Mediapro pediu cerca de R$ 5 milhões pela transmissão da partida. Com isso, todos desistiram do jogo. Uruguai x Brasil só passará na TV aberta se o Governo pagar o valor e repassar para alguma emissora. No segundo jogo das Eliminatórias, a CBF foi quem pagou e repassou para a TV Brasil, canal estatal. Dessa vez, a entidade não pretende investir no jogo.