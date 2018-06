Leicester City contrata defensor Jonny Evans, ex-Manchester United

Em preparação para a próxima temporada europeia, o Leicester City se reforçou nesta sexta-feira com o defensor Jonny Evans, ex-Manchester United. O campeão inglês de 2015/2016 desembolsou 3,5 milhões de libras (cerca de R$ 18 milhões) e acertou contrato de três anos com o jogador da Irlanda do Norte.

Evans deixou o West Bromwich por um valor mais baixo que o esperado porque ele tinha uma cláusula em seu contrato que permitia sua liberação por um preço inferior em caso de rebaixamento da equipe. O West Bromwich foi o último colocado da última edição do Inglês, finalizada no mês passada.

O jogador de 30 anos, que atua como zagueiro e lateral-direito, começou a carreira no Manchester United, ainda como juvenil. Com o tradicional clube, ele conquistou três troféus do Inglês em nove temporadas.

Evans é o segundo reforço do Leicester para a próxima temporada. Antes dele, o técnico Claude Puel contratou o zagueiro português Ricardo Pereira, que veio do Porto por cerca de R$ 100 milhões, em maio.